Nel corso della notte appena trascorsa, a Cagliari, un gruppo di quattro giovani ha lanciato oggetti contro case e auto in Piazza San Michele, fuggendo all'arrivo dei Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace, giunti sul posto in seguito alle numerose e preoccupate chiamate pervenute al Numero Unico di Emergenza 112 da parte di cittadini allarmati.

Le segnalazioni riferivano della presenza di un gruppo composto da quattro giovani che, con condotte particolarmente pericolose, stava lanciando oggetti contro abitazioni e autovetture in sosta, generando un clima di forte apprensione nel quartiere.

Come riferito dai militari, la “Gazzella” dell’Arma è divenuta a sua volta bersaglio del lancio di arance e limoni, che hanno colpito l’autovettura di servizio senza fortunatamente causare danni. Alla vista dei militari che scendevano dal mezzo per intervenire, i responsabili, tutti di giovane età, si sono dati a precipitosa fuga, dileguandosi nelle vie adiacenti e facendo perdere le proprie tracce.

Nel corso della fuga, gli stessi hanno perso una bomba carta, fanno sapere i Carabinieri, un ordigno artigianale del peso di circa un chilogrammo, rinvenuto nell’immediatezza dai Carabinieri. Il manufatto, la cui potenza esplosiva poteva essere dirompente, è stato prontamente messo in sicurezza e prelevato dal personale specializzato della Squadra Artificieri del Nucleo Investigativo, che ha provveduto agli accertamenti tecnici del caso. L’episodio, pur non avendo provocato feriti né danni accertati a persone o cose, ha evidenziato la potenziale gravità delle condotte poste in essere.

Sono attualmente in corso approfondite indagini finalizzate all’identificazione dei soggetti responsabili, anche attraverso la verifica della copertura dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area interessata.

Dalle prime ore della mattinata odierna, i Carabinieri stanno inoltre procedendo a un’attenta ricognizione del quartiere: è stato infatti avviato un servizio straordinario di controllo del territorio che vede impegnate pattuglie delle Stazioni di Cagliari Sant’Avendrace, Villanova e Pirri, nonché della Sezione Radiomobile, con il supporto aereo dell’elicottero dell’Arma, al fine di intensificare la presenza sul territorio, cercare i responsabili del gesto e prevenire il ripetersi di episodi analoghi.

L’intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e vigilanza predisposto dall’Arma dei Carabinieri per la tutela della sicurezza urbana e dell’incolumità collettiva, con particolare attenzione ai comportamenti devianti che, soprattutto in ambito urbano, possono generare situazioni di serio pericolo per la cittadinanza.