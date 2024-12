L'autopsia sarà determinante per scoprire le ragioni dietro la morte di una neonata avvenuta ieri presso il Policlinico di Monserrato.

Attualmente sono in corso due indagini, una interna condotta dall'Aou di Cagliari e l'altra dalla Procura, che ha sottoposto il corpo della neonata a sequestro in vista dell'esame autoptico programmato per stamattina.

Secondo quanto riportato da L'Unione Sarda e confermato dall'ANSA, la madre della neonata è stata ricoverata in ospedale a causa di un distacco della placenta.

I medici hanno deciso di intervenire con un cesareo d'urgenza, facendo nascere la bimba prematuramente di otto settimane. Purtroppo, la neonata ha smesso di respirare poco dopo la nascita.

La direzione dell'Aou di Cagliari aveva già pianificato l'autopsia per comprendere le circostanze della morte, ma successivamente è stata emessa la richiesta da parte della Procura di svolgere ulteriori accertamenti sul corpo della piccola attraverso un perito incaricato.