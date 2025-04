Gravi carenze nella preparazione e nella gestione delle emergenze da parte dell'equipaggio e nella prevenzione degli incendi e nella sicurezza di bordo sono state riscontrate durante la giornata di ieri, martedì 15 aprile, dal Nucleo Port State Control delle Capitanerie di porto di Cagliari, che ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti di una nave di tipo "General cargo" con bandiera Palau.

In tutto sono emerse 42 non conformità, di cui 24 hanno determinato il fermo della nave, dal peso di circa 8195 tonnellate e una lunghezza di quasi 120 metri, approdata al porto canale di Cagliari lo scorso 13 aprile per svolgere operazioni commerciali.

Il provvedimento di fermo è stato adottato nell'ambito del controllo sul rispetto delle normative internazionali da parte delle navi mercantili che effettuano viaggi internazionali. La nave non potrà lasciare il Porto di Cagliari fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza necessarie e sarà sottoposta a una nuova ispezione da parte del Nucleo Port State Control.

Sono state ispezionate complessivamente 35 navi straniere, di cui 5 hanno ricevuto un fermo amministrativo per gravi violazioni delle norme di sicurezza della navigazione, mentre su altre 26 sono state riscontrate irregolarità di minore entità.

La citata attività continuerà nei prossimi mesi nei confronti di navi sub-standard "che non rispettano le convenzioni internazionali e navigano con gravissimo rischio per la sicurezza della navigazione e dell'ambiente marino nonché per la sicurezza e per le condizioni di vita delle persone che sulle navi vivono e lavorano".