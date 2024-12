Il Centro regionale di monitoraggio della sicurezza stradale è stato ufficialmente istituito grazie alla proposta avanzata dall'assessore dei lavori pubblici, Antonio Piu, e approvata dalla giunta regionale. La delibera riguarda un nuovo schema di convenzione relativo alla proposta progettuale aggiornata per la costituzione di questo importante Centro, finanziato nel quadro del Piano nazionale della sicurezza stradale.

La finalità della convenzione è regolare le modalità di attuazione e di finanziamento del progetto, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base della proposta progettuale aggiornata dall'Assessorato dei Lavori Pubblici. Il budget previsto per la creazione del Centro ammonta a 3,5 milioni di euro, di cui 2,3 milioni provenienti da fonti statali e 1,2 milioni da risorse regionali.

La delibera include anche l'estensione dell'Accordo di Collaborazione con il Cirem e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie. Per la realizzazione del Centro regionale di monitoraggio della sicurezza stradale, l'assessorato ai lavori pubblici si avvarrà del supporto scientifico del Centro Interuniversitario Ricerche Economiche e Mobilità dell'Università degli studi di Cagliari.

Considerando la necessità di adeguare l'appalto alle nuove esigenze emerse in seguito ad alcune attività strategiche intraprese dall'amministrazione regionale, la durata delle attività per la realizzazione del Centro è stata prolungata. Di conseguenza, è stata deliberata l'estensione dell'Accordo di collaborazione con il CIREM fino al completamento del piano regionale della Sicurezza Stradale, per un periodo di 24 mesi, con un finanziamento di 100mila euro per coprire le relative spese.