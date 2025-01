Domani pomeriggio Muravera darà l’ultimo saluto ad Antonio Pilia, morto quest’oggi a 101 anni. Originario di Dolianova, è stato per una vita agente della Polizia stradale, lavoro che l'ha portato in giro per tutta l'Italia e, in particolare, per ben 20 anni, a Muravera, dove alla fine ha deciso di rimanere al termine della sua carriera nelle forze dell'ordine.

Nel giugno scorso aveva festeggiato i 101 anni, insieme alla moglie 92enne e ai suoi tre figli e all'intera famiglia. “Oggi ci ha lasciato Sig. Antonio. Un ex poliziotto la cui vita ha attraversato un secolo di storia. All'età di 101 anni, ci lascia un'eredità di servizio, integrità e umanità che non verranno certamente dimenticati” ha scritto il consigliere comunale Michele Secci, che in occasione dei 100 anni di Antonio Pilia aveva portato gli auguri dell’intera amministrazione.

“La longevità della sua vita è stata testimone della sua resilienza e della sua capacità di adattarsi ai cambiamenti di un mondo in continua evoluzione. Ricorderò Sig. Antonio non solo per i suoi fantastici racconti, ma per l'uomo straordinario che è stato, un esempio di umiltà, coraggio e dedizione. La sua memoria vivrà nei cuori di chi l'ha conosciuto e continuerà a ispirare tutti noi. Che riposi in pace” ha aggiunto Michele Secci, rivolgendo le condoglianze alla famiglia.