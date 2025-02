Scatta l'inseguimento sulla SS 131 con i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Dolianova che non perdono di vita una Fiat Panda condotta da un giovane che, invece di fermarsi all'alt intimato dai militari, accelera e fugge in direzione dello svincolo per la SP7, verso Villasor.

È quanto accaduto oggi, nelle primissime ore del mattino. Il ragazzo, come riferito dai Carabinieri, ha tentato di seminarli affrontando una strada di penetrazione agraria, con manovre pericolose e arrivando persino a urtare il mezzo militare per guadagnare strada. Tuttavia, la fuga si è conclusa poco dopo, quando uno degli pneumatici dell’auto del ragazzo ha ceduto, probabilmente a causa della forte velocità sulle strade sterrate, causando una perdita di controllo e un successivo impatto a bassa velocità contro il mezzo dei carabinieri.

Bloccato e sottoposto a perquisizione, il giovane, un 27enne residente nel Medio Campidano e già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di un panetto e una confezione sottovuoto contenenti cocaina, per un peso complessivo di 1,184 kg, oltre a 130 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di mezzo militare. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

L’Autorità Giudiziaria, informata dai Carabinieri, ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, verrà tradotto nel carcere di Uta, mentre proseguono le indagini per accertare la provenienza della sostanza stupefacente e il possibile coinvolgimento di altre persone nella filiera dello spaccio.