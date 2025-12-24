Minacce, percosse e appostamenti vicino al luogo di lavoro della vittima, causandole un costante stato di paura e disagio. Durante la serata di ieri, martedì 23 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Pula hanno messo in atto una misura cautelare che impone il divieto di avvicinamento alla persona offesa a un 30enne a Villa San Pietro.

La decisione è stata presa dal Tribunale di Cagliari e include anche l'applicazione di un braccialetto elettronico nei confronti dell'uomo, già noto alle Forze dell'Ordine e disoccupato, che è stato oggetto di indagini mirate a seguito di una denuncia presentata dalla vittima lo scorso novembre, che hanno rivelato comportamenti vessatori ripetuti.

Questa azione rientra nell'impegno continuo dei Carabinieri nella prevenzione e nel contrasto della violenza domestica e di genere. L'approccio proattivo, l'ascolto delle vittime e l'attivazione tempestiva delle misure di protezione previste sono elementi cruciali di una strategia più ampia volta a garantire sicurezza immediata e a prevenire ulteriori comportamenti dannosi. Questo intervento, inoltre, si inserisce in una pianificazione a lungo termine di monitoraggio e controllo del territorio.