I Progressisti in Consiglio regionale hanno presentato un’interpellanza per chiedere alla Giunta un’informativa dettagliata sullo stato dei lavori della Metropolitana leggera di Cagliari. L’obiettivo è fare luce sui ritardi accumulati, ottenere un cronoprogramma aggiornato e conoscere le misure previste per ridurre i disagi che i cittadini stanno subendo a causa dei cantieri.

Nel documento, firmato da Francesco Agus e Ivan Pintus, si sottolinea come la metropolitana rappresenti un’infrastruttura strategica per la mobilità sostenibile e integrata del capoluogo, volta a favorire il trasporto pubblico, ridurre il traffico privato e abbattere le emissioni. L’interpellanza richiama la necessità di un costante coordinamento tra Regione, Città Metropolitana, Comune di Cagliari, ARST e CTM, soprattutto in considerazione dei lavori che coinvolgono arterie centrali come via Roma, fondamentali per la mobilità urbana e i collegamenti con l’hinterland.

Agus e Pintus chiedono inoltre di conoscere lo stato di avanzamento dei lavori, l’eventuale aggiornamento del cronoprogramma e le azioni di coordinamento previste per mitigare i disagi, in particolare nei flussi veicolari da e verso la città e verso i servizi ospedalieri.

“In passato non sono mancati errori di progettazione e si è trascurata la necessità di garantire una viabilità alternativa – dichiara il capogruppo Francesco Agus –. Oggi però è il momento di affrontare il problema e risolverlo. Si deve accelerare: non è accettabile che il capoluogo resti paralizzato da cantieri senza fine e, in alcuni casi, pianificati senza criterio. I cittadini hanno diritto di sapere a che punto sono i lavori e quali siano i tempi reali di completamento.”