La Pro Loco di Quartu Sant’Elena curerà la trasmissione in diretta streaming della Messa di Natale, che sarà celebrata presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Flumini di Quartu. La diretta sarà disponibile anche sul portale Sardegna Live, oltre che sulle pagine ufficiali della Pro Loco di Quartu Sant’Elena e sulla pagina Eventi a Quartu.

La celebrazione avrà inizio a mezzanotte: i fedeli potranno collegarsi già a partire dalle ore 23:50 per seguire i momenti introduttivi della Notte Santa.

A presiedere la Santa Messa di Natale sarà don Andrea Secci, che guiderà la comunità nella celebrazione della Notte Santa, momento centrale della tradizione cristiana e occasione di raccoglimento e condivisione.

L’iniziativa si inserisce nell’attività di informazione e valorizzazione del territorio portata avanti dalla Pro Loco di Quartu Sant’Elena, offrendo la possibilità di partecipare alla celebrazione anche a chi non potrà essere presente fisicamente.