È stato rimandato al mese di gennaio 2025, dopo la settimana dell'Epifania, il trasferimento del mercato di San Benedetto alla struttura provvisoria.

La decisione, comunicata dal sindaco Massimo Zedda, è stata presa dopo l'incontro che si è tenuto questa mattina nella Direzione dei mercati di via Tiziano. Al tavolo l'amministrazione, guidata dal primo cittadino e dall'assessore alle Attività Produttive, Carlo Serra, e i rappresentanti del comitato dei boxisti del mercato.

Contestualmente al trasferimento verranno avviati i lavori nel nuovo mercato, con il cantiere vero e proprio che verrà aperto a trasloco ultimato. Accolta, quindi, la richiesta degli operatori che avevano evidenziato le difficoltà nel gestire un trasferimento a ridosso delle festività natalizie.

“Dopo l'incontro con i rappresentati dei concessionari del mercato che – ha confermato il sindaco Zedda – ci avevano chiesto di spostare il trasferimento, abbiamo verificato la messa in sicurezza delle risorse in relazione ai fondi stanziati e, eliminato il rischio di perderle, abbiamo espresso la disponibilità di accogliere la loro richiesta per un trasloco a gennaio. Nei prossimi giorni, per venire incontro alle esigenze delle varie tipologie merceologiche, inizieranno i sopralluoghi per le eventuali modifiche negli spazi. E, parallelamente, abbiamo stabilito di vedere immediatamente i lavori per il nuovo piano di gestione del mercato, in modo tale che nell'ambito di una attività di trasferimento, si possa ragionare sugli spazi del nuovo mercato. Considerando anche l'aumento del numero di parcheggi, circa 300”.

“Noi – ha aggiunto l'assessore Serra - siamo in costante contatto con gli operatori, circa 180 più le famiglie dei dipendenti che lavorano all'intero del mercato e il nostro obiettivo principale è quello di garantire il commercio dei nostri operatori e anche dei nostri concittadini. Sulla base degli sviluppi e i sopralluoghi fatti, siamo arrivati a questa conclusione di spostare il trasloco a gennaio”.

Soddisfatti Massimo Rugiu e Luciano Ambu che hanno rappresentato i concessionari nel corso dell'incontro di questa mattina. “Nel periodo natalizio – hanno spiegato entrambi – sarebbe stato per noi un danno dover chiudere per un periodo tra i dieci giorni e le due settimane. E questa soluzione di spostare il trasferimento a dopo le feste a noi va benissimo. Ultimo Natale al mercato di San Bendetto? Un po' siamo dispiaciuti ma allo stesso tempo siamo consci che un mercato ristrutturato ci permetterà di lavorare al meglio”.