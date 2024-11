Durante la 41ª edizione dell'Assemblea Nazionale dell'Associazione dei Comuni Italiani, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è stato eletto presidente, e ha delegato al sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, l'incarico per l'Ecologia, il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti.

Il primo cittadino sardo, che fa parte dell'ufficio di presidenza dell'ANCI, ha commentato: "Una delega di responsabilità che accetto con gratitudine dal nuovo presidente Manfredi. Collaborare con l'ANCI e con gli altri sindaci sarà un piacere, per il futuro e il bene dei Comuni italiani. Essendo il capoluogo regionale con il più alto tasso di raccolta differenziata in Italia, mi impegnerò sui temi legati all'economia circolare, all'ambiente, alla sostenibilità, allo smaltimento dei rifiuti e a un sistema di incentivi per premiare le comunità virtuose".

"I Comuni sono essenziali per migliorare i servizi quotidiani, portando benefici sia al benessere collettivo che all'ambiente, un patrimonio da proteggere. Le azioni individuali hanno un impatto sull'intera città, quindi coinvolgere i cittadini nei processi amministrativi è fondamentale", ha sottolineato Zedda.