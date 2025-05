Nella notte di ieri a Cagliari, gli agenti della Squadra Volante, durante un servizio di controllo del territorio hanno fermato un’utilitaria che procedeva in via Peretti con a bordo due uomini.

Dalle prime fasi del controllo, gli agenti hanno constatato come dal veicolo provenisse un forte odore di marijuana e, considerato anche lo stato di irrequietezza degli occupanti, hanno approfondito il controllo con esito positivo.

I poliziotti avrebbero rinvenuto un involucro di plastica, occultato sotto il sedile del passeggero, contenetene cannabis per un peso di circa 113 grammi. La perquisizione, estesa anche al domicilio, avrebbe consentito di rinvenire presso l’abitazione del conducente una ulteriore, esigua, quantità di cannabis e vario materiale per il confezionamento dello stesso.

Il passeggero, ritenuto al momento estraneo ai fatti, sarebbe stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e quindi denunciato in stato libertà per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

Il conducente dell’auto, un 50enne cagliaritano già noto per precedenti specifici, è stato tratto in arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto in Questura.

Nell’udienza di ieri mattina, il gip ha convalidato l’arresto, senza applicare nessuna misura cautelare.