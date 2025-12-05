Il Sindaco metropolitano di Cagliari, Massimo Zedda, ha nominato la Vicesindaca metropolitana e conferito le deleghe ai consiglieri in carica, definendo così il nuovo assetto politico-amministrativo della Città Metropolitana. Si tratta di Maria Barbara Pusceddu, sindaca di Sinnai.

«Auguro buon lavoro alle consigliere delegate e ai consiglieri delegati – ha dichiarato Zedda –. È importante che ci sia un proficuo rapporto con i Sindaci dei comuni appartenenti alla Città Metropolitana, tra colleghe e colleghi e con i dirigenti, affinché si possa rispondere al meglio alle esigenze dell’area metropolitana».

Con la nuova distribuzione delle deleghe, Pusceddu assume il ruolo di Vicesindaca metropolitana con delega in materia di Personale. Elisa Usalla, di Quartu Sant’Elena, sarà responsabile delle Politiche Europee, mentre Antonio Pani, sempre di Quartu, riceve le deleghe relative a Cultura, Sport, Politiche identitarie e Turismo. Stefano Piano, sindaco di Capoterra, seguirà Bilancio e Politiche sociali, mentre Matteo Massa, di Cagliari, si occuperà di Ambiente, Politiche Agricole, Antidiscriminazione e Inclusione.

Isacco Fanni, sindaco di Siliqua, avrà la delega ai Lavori Pubblici; Omar Zaher, di Selargius, sarà responsabile di Mobilità, Sicurezza Stradale, Trasporto Pubblico Locale e Immigrazione; Rachele Garau, sindaca di Assemini, seguirà Pianificazione Strategica e Pari Opportunità; Martino Sarritzu, di Quartu Sant’Elena, riceve la delega alla Trasparenza; Maria Caterina Argiolas, di Monserrato, a Pubblica Istruzione; e Antonio Concu, di Settimo San Pietro, alla Viabilità.

Restano in capo al Sindaco Metropolitano le deleghe in materia di Polizia Metropolitana e Società Partecipate, a conferma del ruolo centrale del primo cittadino nel coordinamento generale dell’ente.