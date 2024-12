Chiusi precauzionalmente, per la giornata di oggi, 8 dicembre, i cimiteri e parchi della città di Cagliari e della municipalità di Pirri.

La misura è stata adottata per garantire la sicurezza di cittadini e visitatori, viste le previsioni meteorologiche avverse e l'allerta diramata dalla Protezione civile, in particolare per venti forti sino a burrasca.

L’Amministrazione comunale di Cagliar "invita tutte le cittadine e cittadini alla massima prudenza e a seguire le comunicazioni ufficiali per restare costantemente informati".