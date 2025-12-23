Notte di intenso lavoro per i Vigili del fuoco del Comando di Cagliari, impegnati a partire dalle 23 circa per un vasto incendio divampato in un capannone industriale situato nell’area di Macchiareddu. La struttura era adibita al recupero di metalli provenienti da apparecchiature elettriche.

Per fronteggiare il rogo sono intervenute due squadre operative, la 1A e la partenza porto, supportate da un’autobotte, una cisterna ad alta capacità idrica e dall’autofurgone con autorespiratori. Le fiamme hanno interessato una grande quantità di materiali presenti all’interno del capannone, coinvolgendo circa 40 autovetture, numerosi elettrodomestici, cumuli di batterie, pneumatici e motori.

Le operazioni di spegnimento e le successive attività di bonifica si sono protratte per tutta la notte, rendendo necessario un impegno prolungato del personale. Il coordinamento dell’intervento è stato affidato al funzionario di guardia, presente sul posto per dirigere le squadre e garantire la sicurezza delle operazioni.