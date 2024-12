Il Comune di Cagliari ha recentemente istituito la Sezione Igiene urbana all'interno del Corpo della Polizia Locale per contrastare l'abbandono dei rifiuti e migliorare la gestione complessiva dei rifiuti in città. Questa nuova unità operativa si concentra sulla vigilanza, il controllo e l'applicazione delle normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti, con l'obiettivo di garantire un ambiente urbano più pulito e decoroso.

La Sezione, composta da un funzionario e 9 istruttori di Polizia Locale, collabora strettamente con il Servizio Igiene del suolo per monitorare il rispetto delle norme e sanzionare comportamenti non conformi. Il Comune si impegna a mantenere un alto livello di attenzione alle problematiche ambientali, sensibilizzando i cittadini e promuovendo comportamenti responsabili.

Il sindaco Massimo Zedda ha sottolineato l'importanza del ruolo della Sezione nel presidiare le strade, monitorare costantemente e sanzionare chi abbandona i rifiuti, contribuendo così a una gestione più efficiente delle risorse pubbliche e a un'immagine positiva della città. L'assessora all'Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico, Luisa Giua Marassi, ha aggiunto che l'obiettivo è risolvere in modo efficace le criticità legate alla gestione dei rifiuti, rendendo Cagliari un luogo più pulito e vivibile attraverso un dialogo costruttivo con i cittadini.