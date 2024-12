Dal 10 al 13 dicembre 2024, il Servizio Antinsetti della Città Metropolitana di Cagliari condurrà operazioni di derattizzazione in varie zone della città.

Gli interventi sono pianificati per martedì 10 in via Eroi D'Italia, giovedì 12 in via Sanna Randaccio e venerdì 13 in via Mentana. Durante queste attività, è importante rispettare alcune regole per garantire l'efficacia del trattamento e la sicurezza pubblica.

Inoltre, si sottolinea l'importanza per i proprietari di locali commerciali e cantieri edili di adottare misure preventive contro la presenza di ratti. La collaborazione di tutta la comunità è fondamentale per mantenere un ambiente urbano pulito e sicuro.