Il prossimo lunedì 9 febbraio, l'ospedale San Giovanni di Dio si illuminerà di viola in occasione della Giornata Internazionale dell’epilessia, patologia ancora oggi oggetto di stigma sociale, secondo quanto afferma la professoressa Monica Puligheddu, direttrice di Neurologia del Policlinico Duilio Casula, secondo la quale "rappresenta un ostacolo significativo per i pazienti influenzando la qualità di vita e l’inclusione sociale, in tutte le fasce d’età, a causa di un’insufficiente educazione e informazione sul tema".

Formare le persone a riconoscere gli episodi epilettici, dice ancora la professoressa Puligheddu, "è fondamentale per aumentare la consapevolezza e supportare la popolazione interessate da questa patologia con piccoli gesti che possono fare la differenza, come la messa in sicurezza durante una crisi epilettica".

Il centro Epilessia della Neurologia presso l'Aou di Cagliari è stato certificato dall'associazione nazionale "Lega Italiana Contro l’Epilessia (Lice) come centro di riferimento regionale di II livello, come spiega la professoressa Puligheddu, e "partecipa al progetto di promosso da Lice con iniziative informative e simboliche, come l’illuminazione di un monumento, l’ospedale più antico di Cagliari, per coinvolgere la popolazione".