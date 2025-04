Probabilmente "rivali in amore", come riferito dai Carabinieri, due giovani di Maracalagonis, un disoccupato di 25 anni e un operaio di 21 anni, durante la scorsa notte, sono stati i protagonisti di un'accesa lite con tanto di coltelli in località "Craboni" all'interno di una pineta.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena, con il supporto della Stazione di Maracalagonis, hanno denunciato i due per lesioni. Secondo quanto emerso dalle indagini dei militari, i due giovani si sarebbero incontrati casualmente per poi discutere, probabilmente per questioni di natura sentimentale. La discussione è presto degenerata in uno scontro fisico durante il quale entrambi hanno estratto e utilizzato dei coltelli, ferendosi reciprocamente.

Dopo la lite, il 21enne si è allontanato in auto, mentre il 25wnnw è rimasto sul posto ed è stato soccorso dal personale medico del 118. Il primo è stato poi portato al Policlinico Universitario di Monserrato per cure mediche, mentre il secondo è stato trasportato all'Ospedale "Brotzu" di Cagliari per trattare le ferite che si prevedono guaribili in breve tempo. Nonostante gli sforzi, i coltelli usati nel conflitto non sono ancora stati recuperati.

I Carabinieri hanno ottenuto le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza della zona per esaminare attentamente quanto accaduto e determinare con precisione le colpe dei due giovani. Attualmente sono in corso indagini per fare chiarezza sulla situazione ed escludere il coinvolgimento di altre persone.