Una famiglia composta da un padre, una madre e un figlio è stata attaccata questa notte in strada a Cagliari durante una disputa per un parcheggio. Il padre, di 50 anni, è il più grave e si trova ricoverato in ospedale con una prognosi di 70 giorni.

La polizia ha arrestato tre giovani tra i 25 e i 30 anni, presunti aggressori dell'incidente che è avvenuto a mezzanotte in via Mameli, nel cuore del centro della città. Secondo le informazioni raccolte, la discussione tra la famiglia e i giovani sarebbe iniziata a causa di un posto auto, e potrebbe essere stata alimentata da alcune provocazioni verbali.

L'ambulanza e la polizia sono intervenute prontamente sul luogo. Gli agenti hanno arrestato i tre aggressori e i membri della famiglia feriti sono stati trasportati in ospedale. I giovani sono stati incriminati per lesioni gravi in seguito all'aggressione.