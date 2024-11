Senza alcun apparente motivo, ha inveito contro un 40enne nigeriano su un autobus e successivamente l'ha colpito con una testata per poi minacciarlo con un coltello.

È successo questa sera a Cagliari, in via Roma, nei pressi della stazione ferroviaria. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile che hanno denunciato un cuoco di 37 anni residente nel Cagliaritano e già noto alle forze dell'ordine.

Giunti sul posto, i militari hanno identificato il 40enne aggredito, anche lui residente nel Cagliaritano, che aveva una ferita allo zigomo. L'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso per le cure mediche del caso. Successivamente, i militari hanno rintracciato l'aggressore in viale Sant'Avendrace.

Secondo una prima ricostruzione, il 37enne, dopo essere salito a bordo dell'autobus, avrebbe iniziato a inveire senza motivo contro l'altro passeggero, colpendolo con una testata. Intervenuti i controllori, l'aggressore è stato allontanato dal mezzo. Poco dopo, l'uomo si sarebbe avvicinato nuovamente all'autobus, minacciando il passeggero con un coltello da cucina e una pietra attraverso le porte chiuse, per poi allontanarsi a piedi.

Per il 37enne è scattata una denuncia per minaccia aggravata, mentre i carabinieri proseguono nelle indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali ulteriori responsabilità.