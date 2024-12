Il noto marchio Leroy Merlin Italia ha avviato la selezione di oltre 100 figure professionali a Cagliari in vista dell'apertura del nuovo punto vendita.

Le posizioni disponibili includono venditori specializzati in soluzioni per la casa, addetti alla logistica, manager delle vendite e manager delle vendite B2B. I nuovi dipendenti lavoreranno su turni di 5 giorni a settimana, dal lunedì alla domenica, e avranno accesso a diversi benefit aziendali, sconti dedicati e accordi convenzionati. Inoltre, parteciperanno a percorsi di formazione e avranno l'opportunità di crescere professionalmente all'interno dell'azienda.

I requisiti per candidarsi includono il possesso di una laurea o di un diploma, capacità relazionali, orientamento al raggiungimento degli obiettivi, capacità decisionali e problem solving. Per diventare venditore specializzato in soluzioni per la casa è richiesta esperienza diretta con i clienti e/o nel settore della vendita.

Per il ruolo di addetto alla logistica, invece, è necessaria esperienza precedente nel settore della logistica nel retail/grande distribuzione e competenze nell'utilizzo di software di gestione della catena di approvvigionamento. Chi aspira a un ruolo di management nella vendita dovrà dimostrare esperienza in posizioni analoghe nel settore retail, nonché abilità di leadership situazionale e collaborativa.