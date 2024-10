Le intense piogge di sabato hanno causato diversi problemi a Cagliari, compresi quelli relativi al costone roccioso all'interno del cimitero monumentale di Bonaria. Le forti precipitazioni hanno evidenziato profonde crepe e parziali cedimenti nella roccia, richiedendo un intervento immediato da parte dei Vigili del Fuoco, della protezione civile comunale e del servizio Lavori pubblici.

Per garantire la sicurezza del pubblico, è stata interdetta la parte di canyon che divide il costone in due, impedendo il collegamento tra le sezioni alta e bassa del cimitero. La vice sindaca Cristina Mancini ha invitato i cittadini a utilizzare gli ingressi specifici in base alla posizione dei propri cari defunti.

Le gradinate interne non sono accessibili e il servizio navetta interno è sospeso. Si chiede al pubblico di rispettare le delimitazioni per garantire la sicurezza di tutti. Il progetto di restauro del Cimitero Monumentale, recentemente approvato dalla Giunta Comunale, mira a restituire vita e splendore a questa parte importante del patrimonio storico e culturale della città.