Nel corso di un fine settimana di controlli nelle zone di Cagliari e hinterland, i funzionari dell'Ispettorato del Lavoro dello IAM di Cagliari-Oristano hanno effettuato ispezioni nei pubblici esercizi.

In una pizzeria da asporto, sono stati trovati due addetti alla consegna, uno dei quali minorenne, senza contratto né tutela assicurativa. Poiché l'esercizio aveva sei dipendenti, è stata adottata la sospensione per superamento della soglia del 10% di lavoro nero. Al datore di lavoro sono state applicate sanzioni: 2.500 euro per la sospensione, oltre a due maxi sanzioni tra 1.950 e 3.900 euro, una ammenda di 1.291 euro per la mancata visita medica del minore e 2.457 euro per l'assenza del DVR.

In un secondo controllo, in un pub, è stata trovata una cameriera in nero su due lavoratori, con una sospensione e una multa di 5.000 euro per irregolarità nel 50% del personale e la mancata elaborazione del DVR, oltre a una maxi sanzione per lavoro nero.