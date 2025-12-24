Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale ha condotto un'operazione nelle campagne di Uta, durante la quale è stata messa sotto sequestro un'area a vincolo paesaggistico dove sarebbero stati eseguiti lavori non autorizzati, tra cui il disboscamento e l'apertura di una strada.

Il personale della Stazione forestale ha scoperto che la strada, lunga circa 250 metri, e il disboscamento di circa 1.000 metri quadrati sono stati realizzati senza le dovute autorizzazioni edilizio-paesaggistiche, interessando un'area forestale vincolata.

Inoltre, a causa dell'apertura della strada, è stata danneggiata una sorgente d'acqua chiamata Mitza Fundalis, che dà il nome all'area.

Il titolare di un'impresa di movimento terra è stato indagato per le violazioni commesse e rischia fino a quattro anni di reclusione.