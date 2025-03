Domani, giovedì 20 marzo, i lavoratori del cantiere di Igiene Urbana di Capoterra sciopereranno. Secondo Fp Cgil e Uiltrasporti gli "operai sono costretti a ricorrere a terapie di tipo psicologico che hanno come indicazione stress da lavoro correlato".

I sindacati hanno compilato un elenco dettagliato, "alcuni mezzi utilizzati per la raccolta o spazzamento non sono del tutto efficienti e i bagni si allagano quando piove e questo ne condiziona l'utilizzo". Inoltre - spiegano ancora Cgil e Uil - sono emerse alcuni problemi: "la domenica il personale non viene utilizzato con il principio della rotazione, l'ordine di servizio viene esposto giornalmente e solo dopo che i lavoratori hanno smontato, le buste paga vengono consegnate con enorme ritardo, lo straordinario viene pagato solo in parte e a seguito dell'apertura delle procedure di raffreddamento e conciliazione".

E ancora i sindacati evidenziano in questo ultimo periodo "un eccesso di contestazioni disciplinari" e altri problemi "tali da creare un forte malessere nei lavoratori che sempre più spesso ricorrono all'istituto della malattia e al sostegno di terapie di tipo psicologico che hanno come indicazione stress da lavoro correlato".