Miria, 66 anni, ha lavorato per anni in un'azienda in viale Monastir a Cagliari prima di dover lasciare il lavoro a causa della malattia. Dopo aver affrontato un linfoma nel 1988, ora si trova a combattere contro l'ipertensione polmonare e ha bisogno di cure costose che la sua pensione non riesce a coprire.

Per questo motivo, Miria si è rivolta alla raccolta fondi per cercare aiuto: "Non chiedo altro che una vita dignitosa nonostante le difficoltà. I farmaci sono costosi e le spese mediche sono elevate, soprattutto per le visite fuori dalla Sardegna", racconta Miria. Oltre alle spese mediche, c'è anche il problema dei costi elevati per i viaggi necessari per le cure, come ad esempio lo stroller ad alta quota per poter viaggiare in aereo verso altre città.

Miria, che ha subito danni irreparabili a polmoni e cuore a seguito delle terapie, si trova ora costantemente legata all'ossigeno e in attesa di un trapianto di cuore e polmoni. Senza alcun supporto familiare e con una pensione insufficiente, Miria spera di poter contare sull'aiuto di chiunque desideri contribuire, anche con piccole somme, per affrontare la sua malattia con dignità e vivere gli ultimi anni con un po' di serenità.