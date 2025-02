"Oggi in Consiglio Regionale il mio collega Emanuele Matta ha avuto molto coraggio. Il coraggio di spiegare che gli errori di lettura sul testo che ha letto ieri durante la seduta dell’Aula sono legati alla sua dislessia. E non c’entra nulla la distrazione o l’ignoranza, come qualcuno ha tentato di far credere, strumentalizzando l’accaduto. Con questo gesto il collega Matta non solo ci ha emozionati, ma ha acceso un faro sul suo disturbo parlandone a testa alta, in modo dignitoso e sereno. Grazie".

Sono le dichiarazioni della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, in seguito alla comparsa di commenti derisori su alcuni blog e social network rivolti al consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Emanuele Matta.

In un post sui social, Matta ha spiegato che la sua dislessia è alla base degli errori di lettura commessi durante la sessione del Consiglio Regionale. "Chi, come me, ha affrontato per tutta la vita questa sfida, sa bene cosa significhi sentirsi in difetto per un errore di lettura o di pronuncia. Ho vissuto questa condizione prima da studente, poi da ingegnere e infine da rappresentante politico. E ogni volta che inciampavo in un piccolo errore, provavo un senso di inadeguatezza. Ma la realtà è un’altra: i limiti veri o presunti, non devono mai essere un freno. Si può arrivare in alto, si può contribuire concretamente al futuro del proprio territorio, indipendentemente dalle difficoltà personali", ha concluso Emanuele Matta.