Dopo più di 25 anni dall'ultima visita di un presidente della Regione, oggi la governatrice della Sardegna, Alessandra Todde, ha fatto visita al Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari. Insieme a lei c'erano l'assessora regionale della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi, il direttore regionale della Protezione civile Sardegna, Mauro Merella, e il comandante regionale del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale, Gianluca Cocco. Durante la visita, la presidente è stata accolta dal Direttore regionale dei Vigili del fuoco per la Sardegna, Nicola Micele, e dal Comandante di Cagliari, Luca Manselli, che hanno mostrato e spiegato il dispositivo di soccorso tecnico, i mezzi e le specializzazioni del Corpo Nazionale.

“Desidero anzitutto ringraziarvi per l'accoglienza e per l'opportunità di conoscere più da vicino la realtà operativa di questo presidio così importante per la nostra Regione - ha detto Todde -, osservare i mezzi in dotazione, le tecnologie e soprattutto il capitale umano che ogni giorno, con professionalità e spirito di sacrificio, garantisce sicurezza e soccorso in tutto il territorio sardo”.

La visita è proseguita all'interno dell'ampia aula del Comando, dove sono stati illustrati alcuni dati riguardanti le attività dei Vigili del Fuoco nel 2024 in tutta la Sardegna, con particolare attenzione alle operazioni del Comando di Cagliari e alle partnership in corso con la Regione. Tra queste, spiccano l'esercitazione di Protezione Civile ITA MODEX EU tenutasi a Nuoro e la prossima campagna estiva di prevenzione degli incendi boschivi.

“Abbiamo voluto che l’esercitazione si svolgesse in Sardegna – ha spiegato la presidente - perché sappiamo, per esperienza diretta, quanto sia fondamentale essere pronti a fronteggiare ogni tipo di emergenza. Per quanto riguarda la lotta agli incendi, quest’anno, a differenza del passato, abbiamo scelto di affrontarla con la determinazione e la pianificazione che un’emergenza strutturale richiede. Lo scorso gennaio abbiamo approvato il nuovo Piano regionale, che coinvolge tutte le forze operative: il Corpo Forestale, l’Agenzia Forestas, la Protezione civile, le Compagnie Barracellari, il volontariato organizzato, i Comuni e, ovviamente, i Vigili del fuoco, con cui condividiamo obiettivi, interventi e strategie”.

“La nostra Isola – ha concluso Todde - è più esposta che mai ai rischi legati al cambiamento climatico, con temperature in aumento, lunghi periodi di siccità, fenomeni di disseccamento, eventi estremi sempre più frequenti. Da parte nostra, posso assicurarvi che la Regione Sardegna continuerà a lavorare per rafforzare la sinergia tra istituzioni, per sostenere il vostro lavoro e per garantire ai cittadini una protezione sempre più efficace e tempestiva”.

Al termine della visita, il Comandante Manselli ha donato alla presidente Todde un casco personalizzato AIB dei Vigili del fuoco.