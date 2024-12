Il Teatro Massimo, per una sera, riunisce le storie d’amore di quasi mille innamorati che hanno attraversato il tempo per arrivare a festeggiare 50 anni di matrimonio: è stato un rinnovato trionfo l’evento “Nozze d’Oro”, uno degli appuntamenti più attesi del Premio “Tre Minuti di Celebrità a Cagliari” che ospita personaggi illustri del panorama musicale e cinematografico italiano.

Testimone privilegiato della manifestazione condotta da Maurizio Porcelli e Francesca Figus è stato Maurizio Vandelli, fondatore dell’Equipe 84 e tra i più amati interpreti della musica d’autore, accompagnato dal virtuoso Alessio Saglia alle tastiere e ai cori.

L’artista ha passato in rassegna i brani più belli del suo vasto repertorio e non si è sottratto alla richiesta di foto e autografi dei tantissimi estimatori. Un’edizione speciale, quella andata in archivio con successo, che l’associazione Spazio Aperto, attraverso il sostegno della Fondazione di Sardegna, della Regione Sarda e del Comune di Cagliari, organizza per creare un’importante iniziativa rivolta a tutti i cagliaritani e in particolare agli anziani, ai giovani, alle donne, alle famiglie dei ceti meno abbienti e agli appassionati della settima arte, molti dei quali impegnati a preparare i cortometraggi per il concorso abbinato all’iniziativa e giunto alle fasi finali.

Preziosissimi i saluti e gli auguri dell’Arcivescovo di Cagliari e Segretario Generale della CEI Mons. Giuseppe Baturi, che in apertura ha voluto sottolineare l’importanza di un sentimento che unisce, spesso anche nel sacrificio, vite che si incontrano per dare un senso ad un cammino comune. In rappresentanza di tutte le coppie cagliaritane presenti, sul palco sono state premiate quella formata da Cesare Isoni e Angela Corrias, e quella che vede insieme Angelo Mura e Rita Muscas, che si sono sposati il 29 settembre 1974, scegliendo a suo tempo la data che dà il titolo alla canzone più celebre dell’Equipe 84 e scritta dal duo Battisti/Mogol.

Molto atteso il nuovo cortometraggio realizzato dal collezionista Sergio Orani incentrato sul capoluogo sardo nel 1974, che ha riscosso l’apprezzamento del pubblico, mentre lo storico fotografo della Regione Sarda Domenico Manca, decano dei professionisti isolani e proprietario di una collezione sterminata di fotografie d’epoca e di reperti straordinari, ha proiettato uno scatto di quegli anni che ha fatto rivivere alle coppie le emozioni e le suggestioni del giorno delle nozze.

Durante la serata, allietata anche dalle voci di Veronica Perseo, Davide Fanzecco, Eleonora Garau, Federica Loi, Max, Angelica Nioi e Massimo Pisu, è stato consegnato il Premio alla carriera al celeberrimo maestro d’armi del cinema italiano ed internazionale Renzo Musumeci Greco, quarta generazione di schermidori.