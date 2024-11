È in programma domenica 1 dicembre la 16° edizione di "Cagliari respira", la mezza maratona organizzata dalla Asd Cagliari Marathon Club, una gara competitiva di 21 chilometri per i tesserati. Ma nel fine settimana ci saranno anche corse e passeggiate alla portata di tutti con la mezza maratona a staffetta, la sei chilometri e la Kids Run dedicata ai più piccoli.

Partenza e arrivo in viale Diaz. Dalla Fiera verso il centro storico di Cagliari per poi proseguire fino a Sant'Avendrace e tornare indietro puntando al Poetto. Il passaggio all'interno del Parco di Molentargius darà il via alla volata finale verso la Fiera. Sabato dalle 9.30 alle 20 nel Centro Congressi della Fiera di Cagliari, si terranno il convegno "Sport è Salute" e una serie di incontri e tavole rotonde.

"Da 16 anni, fatta eccezione all'anno della pandemia che diamo vita a un progetto che non ha mai cambiato l'impianto iniziale, difendendo i suoi propulsori che ci muovono: sport, salute, ecologia, solidarietà e inclusione sociale - ha detto il presidente della Asd Cagliari Marathon Club Paolo Serra -. L'iniziativa è nata nel 2007 pensando a sport come cura e prevenzione. E con gli anni abbiamo incrementato la nostra conoscenza del tessuto cittadino e coinvolto l'Italia podistica".

Possibili disagi per il traffico.

"Con la Cagliari Respira si rinnova - ha aggiunto l'assessore allo sport Giuseppe Macciotta - il rapporto tra la città e le manifestazioni di alto livello che si svolgono all'aperto: sono certo che la città avrà pazienza in un piccolo sacrificio per la mobilità ripagato ampiamente dal valore della competizione".

L'assessora all'ambiente Luisa Giua Marassi ha sottolineato che "sul binomio ambiente e sport la Cagliari può proiettarsi verso grandi palcoscenici". C'è anche la corsa dei bambini. "Sarà sabato - ha detto l'assessora all'Istruzione Giulia Andreozzi - ed è un evento molto importante perché li avvicina allo sport rendendo un momento di festa quello che è un aspetto fondamentale come la pratica sportiva. Che deve essere iniziata da piccoli in modo che si abbiano benefici per tutta la vita".