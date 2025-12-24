Il prossimo 6 gennaio, un agente della Polizia locale si travestirà da Befana per portare regali ai piccoli pazienti del Microcitemico e di altre strutture coinvolte nell'iniziativa organizzata dal Comune di Cagliari. Questo gesto semplice ma significativo potrà portare un po' di luce nelle giornate di coloro che affrontano cure e difficoltà lontano da casa.



La magia di questa iniziativa risiede nella generosità di tutti coloro che partecipano. È sufficiente donare un giocattolo nuovo presso i negozi che espongono il manifesto dell'evento: Macro (SS. 131 - Sestu), Cortesi Giocattoli (via Cocco Ortu - Cagliari), Città del Sole (via Oristano - Cagliari), Zorro (via Iglesias - Cagliari) e Dettagli (via Garibaldi - Cagliari). Ogni giocattolo donato si trasformerà in un sorriso, e ogni sorriso rappresenterà una speranza.



La Befana dei Vigili non è soltanto una tradizione, ma un invito a fare parte di una comunità solidale e inclusiva. Con questa iniziativa, la Polizia Locale di Cagliari e l'intera Amministrazione vogliono sottolineare che la sicurezza non riguarda solo l'applicazione delle regole, ma anche la vicinanza e l'attenzione verso le persone più vulnerabili. Il 6 gennaio sarà un giorno di festa, abbracci e colori, perché anche quest'anno la generosità della città volerà insieme alla Befana.