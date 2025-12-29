È stato individuato il presunto pirata della strada che, nel pomeriggio della vigilia di Natale, ha investito una donna di 30 anni in via Po, a Cagliari, dandosi poi alla fuga senza prestare soccorso. A risalire al conducente sono stati gli agenti della Polizia municipale, al termine di un’attività investigativa serrata.

La vittima, travolta mentre attraversava la strada, era stata trasportata in codice rosso all’ospedale Brotzu e ricoverata con una prognosi di 30 giorni. Il responsabile dell’incidente sarebbe un uomo di 57 anni, residente a Pula e già noto alle forze dell’ordine.

Dopo essere stato a lungo ricercato, il 57enne si sarebbe presentato spontaneamente oggi nella caserma di via Crespellani. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per fuga e omissione di soccorso, con il contestuale ritiro della patente di guida.

Decisivi per l’identificazione sono stati i reperti raccolti sul luogo dell’impatto, l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze acquisite dagli agenti.

Nelle 48 ore successive all’incidente di via Po, la Polizia Locale è intervenuta anche su altri due sinistri con fuga, fortunatamente senza conseguenze per le persone coinvolte. In entrambi i casi, spiegano dal Comando, i veicoli sono stati rintracciati grazie alle tracce lasciate sull’asfalto e alla collaborazione dei testimoni.