Migliorare l'aderenza terapeutica: l'uso dell'Intelligenza Artificiale per personalizzare le terapie nella profilassi contro l'emicrania: La Farmacia del Policlinico Duilio Casula e l'Università degli Studi di Cagliari collaborano per implementare un progetto innovativo.

Questo progetto utilizza l'IA per valutare l'efficacia e la sicurezza degli anticorpi monoclonali impiegati nel trattamento dell'emicrania. Presentato al GoAhead Contest a Firenze, il team cagliaritano ha vinto il concorso grazie alla sua idea rivoluzionaria. La dottoressa Arianna Cadeddu, insieme al dottor Giacomo Bertolino, ai farmacisti specializzandi Silvia Vargiu e Alessandro Zaru e al professor Diego Reforgiato Recupero, ha illustrato il progetto. L'obiettivo principale è personalizzare le terapie per migliorare l'aderenza dei pazienti al trattamento. Questo approccio permette di identificare precocemente i pazienti con bassa aderenza o scarsa persistenza nella terapia.

Il progetto prevede l'utilizzo di una piattaforma digitale basata su algoritmi di IA per monitorare i pazienti in modo più efficace. Questo strumento fornisce ai farmacisti e ai clinici prescrittori un metodo per ottimizzare l'efficacia del trattamento, ridurre gli effetti collaterali e massimizzare le risorse sanitarie. L'IA consente di monitorare costantemente i sintomi, l'efficacia dei trattamenti e l'aderenza terapeutica attraverso dispositivi indossabili e app per smartphone, offrendo così un approccio personalizzato alla gestione della malattia. I farmaci coinvolti nel progetto vengono distribuiti direttamente dalla Farmacia del Policlinico Duilio Casula.