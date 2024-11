Nella serata di mercoledì 13 novembre, è stata segnalato al numero di emergenza 112 un tentativo di furto in corso presso un parchimetro situato in via Firenze a Quartu Sant'Elena.

Le Squadre Volanti del Commissariato di P.S. di Quartu Sant'Elena e della Questura di Cagliari sono intervenute immediatamente sul luogo e hanno sorpreso due individui mentre cercavano di forzare la cassaforte del parchimetro.

I due ladri, alla vista della polizia, hanno cercato di fuggire sui tetti e si sono nascosti in un palazzo vicino. Gli agenti li hanno però inseguiti e catturati poco dopo. I due arrestati, un uomo di 42 anni e un ragazzo di 24 anni di origine bosniaca senza fissa dimora, sono stati processati per tentato furto in concorso.

Dopo l'udienza di convalida tenutasi oggi, il Giudice per le Indagini Preliminari ha confermato l'arresto e li ha condannati a 12 mesi di reclusione, senza imporre ulteriori restrizioni.