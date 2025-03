È stato fermato dai carabinieri della Stazione di Serrenti mentre si trovava alla guida della sua auto e, secondo quanto riportato dai militari, dai comportamenti irregolari era evidente che il conducente, insegnante 60enne di Cagliari, avesse assunto alcolici.

Dopo averlo sottoposto all'etilometro, i Carabinieri hanno confermato che il tasso alcolemico era oltre il doppio del limite consentito per guidare in sicurezza. Il 60enne è stato così denunciato per guida in stato di ebbrezza, la sua patente è stata ritirata e il veicolo sequestrato.

L''accaduto durante la serata di ieri, giovedì 20 marzo, in via Nazionale, durante un normale servizio di controllo del territorio e prevenzione dei comportamenti illeciti, da parte dei militari della Compagnia di Serrenti, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Dolianova