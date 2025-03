Più di cinquecento studenti delle scuole dell'area metropolitana e da Carbonia hanno partecipato a Sa Manifattura per l'evento “Its Academy, competenze, innovazione e tecnologia per il lavoro”, dedicato all'orientamento e alla formazione tecnologico-professionale.

Tra i partecipanti, Ilaria Portas, assessora regionale alla Pubblica Istruzione, ha sottolineato il ruolo strategico degli ITS Academy nella formazione di figure professionali altamente qualificate.

Matteo Frate, direttore della Sardegna Film Commission, ha illustrato le prospettive del settore audiovisivo in Sardegna e il protocollo d'intesa siglato con la Fondazione ITS Academy 4.0, organizzatrice dell'evento, per sviluppare progetti congiunti. Un focus particolare è stato dedicato all'orientamento, con la Fondazione ITS Academy Novitas 4.0 che ha presentato diverse opportunità di formazione per i giovani.

I laboratori hanno permesso agli studenti di sperimentare tecnologie emergenti, come quelle per le Smart City e la comunicazione meteo.