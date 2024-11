Il Comitato di monitoraggio del trasporto aereo in Sardegna si è riunito ieri, martedì 5 novembre, su iniziativa dell'Assessora dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna, Barbara Manca. L'obiettivo principale della riunione era valutare l'efficienza e la qualità del servizio di continuità territoriale aerea, lavorando in sinergia con le compagnie aeree per garantire la massima soddisfazione degli utenti.

All'incontro erano presenti i vertici dell'Assessorato regionale dei Trasporti e della Direzione Generale Trasporti, insieme al Direttore territoriale dell'Enac Roberto Solinas, l'ingegnere Enac Fabrizio Ricci e rappresentanti delle compagnie aeree coinvolte nel servizio: Aeroitalia, Ita Airways e Volotea.

Nuove strategie per migliorare il servizio

Durante la riunione tecnica, sono stati ribaditi agli operatori aerei i requisiti del decreto ministeriale che regola l'obbligo di pubblico servizio (OSP) e sono state valutate possibili integrazioni di servizi di rilevanza per i cittadini sardi, non previsti dal decreto. L'Assessora Barbara Manca ha sottolineato l'importanza di garantire agli passeggeri un servizio aereo che risponda pienamente alle esigenze di mobilità, evitando disagi e affrontando prontamente le criticità.

Il Comitato di monitoraggio, istituito per controllare il rispetto degli accordi e affrontare eventuali disservizi, si riunirà regolarmente per proporre soluzioni concrete insieme a tutti gli attori coinvolti. Saranno organizzati incontri separati con ciascuna compagnia aerea per discutere le problematiche segnalate dai cittadini, al fine di concordare strategie di miglioramento. Questa attività di supervisione, promossa dall'Assessorato, si inserisce in un impegno costante per garantire che il servizio di continuità territoriale soddisfi le aspettative e le necessità del territorio.