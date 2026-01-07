La neo-prefetta di Cagliari, Paola Dessì, ha effettuato una visita questa mattina, mercoledì 7 gennaio, a Palazzo Bacaredda, dove è stata accolta dal sindaco Massimo Zedda. Durante l'incontro, caratterizzato da un clima di cordialità e dialogo, è emersa l'importanza di una stretta collaborazione tra la Prefettura e il Comune per affrontare le sfide del territorio e garantire sicurezza, coesione sociale e servizi efficienti alla cittadinanza.



Designata dal Consiglio dei Ministri nel dicembre 2025, Paola Dessì prende il posto di Giuseppe Castaldo e fa ritorno nella sua città natale dopo aver ricoperto importanti incarichi, tra cui quello di Prefetta a Taranto. La sua esperienza e la sua profonda conoscenza del territorio rappresentano un valore aggiunto per rafforzare i legami di collaborazione tra le istituzioni.



Nel corso dell'incontro odierno, sono stati presenti anche la vicesindaca Maria Cristina Mancini, la segretaria generale-direttore generale Antonella Marcello e il comandante della Polizia Locale Pierpaolo Marullo. La Prefetta Dessì ha ribadito l'impegno a lavorare insieme a tutte le istituzioni a vantaggio della comunità.



Per il sindaco Zedda, la cooperazione tra Comune e Prefettura è cruciale per offrire soluzioni concrete ai cittadini, specialmente in un momento in cui è essenziale rafforzare i legami istituzionali per affrontare le sfide attuali con successo.