Incidente stradale attorno alle ore 1:45 a Cagliari, in via Dante all'angolo con via De Gioannis, dove un'auto è andata a sbattere contro un palo della rete filotramviaria, che a seguito dell'impatto si è pericolosamente inclinato sulla strada.

Intervento immediato dei Vigili del Fuoco distaccamento portuale di Cagliari, che hanno provveduto a garantire la sicurezza della zona, rendendo necessaria la chiusura di una parte di via Dante.

Presenti sul posto anche e forze dell'ordine per far luce sulla vicenda.