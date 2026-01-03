Tragedia a Villasimius dove un giovane di 19 anni è morto in un incidente, subito dopo lo schianto tra un'auto e lo scooter su cui si trovava a bordo, vicino a un parcheggio all'ingresso del paese.

I suoi due amici, passeggeri dell'auto coinvolta, sono stati portati in ospedale in stato di shock ma illesi.

L'incidente si è verificato intorno alle 3 del mattino e sul posto sono intervenuti il personale del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso.

Al momento, le autorità stanno ancora indagando per comprendere le dinamiche dell'accaduto.