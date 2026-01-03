Tragedia stradale questa mattina a Quartu Sant’Elena, lungo la strada comunale S'Ecca s'arrideli, dove un motociclista ha perso la vita in un violento scontro con un’auto. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati a liberare la moto rimasta intrappolata sotto l’autovettura, consentendo così i soccorsi. La polizia locale di Quartu ha effettuato i rilievi di rito e avviato le indagini per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.

Si tratta dell’ennesimo incidente mortale registrato in Sardegna nelle ultime settimane, che richiama ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulla necessità di prudenza lungo le arterie locali.