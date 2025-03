Giovanni Satta, ex consigliere regionale del Psd'Az ed ex sindaco di Buddusò, in provincia di Sassari, è stato assolto dalle accuse di traffico di influenze illecite nell'ambito dell'inchiesta sulla vendita di una Rsa di Monastir, e tentata estorsione.

Questa decisione è stata presa dal giudice Luca Melis, che ha stabilito che il primo reato è stato abrogato e che per il secondo non sussistono prove valide. Anche i pubblici ministeri Danilo Tronci ed Emanuele Secci avevano chiesto il proscioglimento. La notizia è stata riportata dai giornali locali.

Secondo l'accusa, Satta sarebbe stato coinvolto in un presunto tentativo di ottenere una consulenza da 1 milione di euro per la mediazione nella vendita della Rsa di Monastir. Nonostante fosse stato posto agli arresti domiciliari nel corso dell'indagine avviata alla fine del 2022, l'ex consigliere regionale ha sempre respinto le accuse tramite i suoi avvocati Angelo Merlini e Gianluca Aste, dichiarandosi estraneo ai fatti.