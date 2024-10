Incendio a Cagliari: tre auto distrutte in via Procida, cause in corso di accertamento

Un incendio, scoppiato per cause ancora da verificare, ha completamente distrutto tre auto parcheggiate in via Procida a Cagliari. L'allarme è stato lanciato da una chiamata al 112, il numero unico per le emergenze, e sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco di Cagliari.

Gli operatori hanno domato le fiamme, impedendo che il fuoco si propagasse ad altre vetture nelle vicinanze. Successivamente, hanno messo in sicurezza l'area e avviato gli accertamenti per stabilire l'origine dell'incendio.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita nell'incidente. Le indagini sono in corso per chiarire le cause del rogo in via Procida.