I Vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi, verso le 12:10, per un incendio divampato in un edificio adibito a B&B con annessa SPA, composto da due piani fuori terra, posta in vico V Nazionale a Quartucciu (CA).

Le fiamme, che avevano interessato uno degli alloggi sito al primo piano della struttura, hanno probabilmente avuto origine da problemi di natura elettrica.

Sul posto è stata inviata una squadra pompieri dalla centrale operativa di Cagliari, che ha provveduto a circoscrivere le fiamme, evitando che il rogo si propagasse all’intera struttura ed a far evacuare dal fumo l’immobile.

Nessuno degli ospiti e dei gestori presenti è rimasto coinvolto dalle fiamme o dai prodotti della combustione.