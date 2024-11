Dopo sei anni di attesa, è stata risolta la questione dell'illuminazione del viadotto nella galleria del tratto Cacip della Strada statale 195 a Sarroch. Dopo i lavori finanziati dal Consorzio e guidati dall'ingegnere Matteo Bordignon, le luci della galleria di Nuraxeddu si accendono solo quando un veicolo sta per passare, unendo sicurezza e risparmio energetico.

Il sindaco Angelo Dessì sottolinea l'importanza di questa iniziativa per la sicurezza stradale, soprattutto considerando gli incidenti avvenuti nel buio in passato. Tuttavia, si auspica un intervento dell'Anas per migliorare la viabilità in altri punti.

Il Cacip chiede un passaggio di consegne alla gestione della strada con l'azienda statale, considerando l'attuale anomalia che rappresenta un pericolo per gli utenti. Il Direttore Generale Stefano Mameli sottolinea l'assenza di finanziamenti pubblici per la manutenzione della strada da parte del Consorzio, evidenziando la necessità di un intervento urgente da parte dell'Anas per garantire la sicurezza dei percorsi stradali.