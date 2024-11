Il Wonderland della Sardegna conquista il titolo di "Miglior Luna Park itinerante d’Italia 2024", un prestigioso riconoscimento assegnato dal concorso organizzato da Alpha Luna Park, il portale di riferimento per i Luna Park italiani, in collaborazione con Radio337, la radio ufficiale degli Esercenti dello Spettacolo Viaggiante in Italia. Questa vittoria celebra l’eccellenza del parco della famiglia viaggiante più antica della Sardegna (di proprietà della famiglia Duville) nel panorama nazionale dei Luna Park e testimonia il suo successo tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

La competizione, che ha visto la sua prima edizione nel 2023, premia i migliori Luna Park itineranti del Paese, valutandoli sulla base della varietà di attrazioni e dell’organizzazione di eventi che sappiano coinvolgere visitatori di tutte le età. Lo scorso anno, il Winter Park di Genova si era aggiudicato il primo posto, mentre il Wonderland si era posizionato in seconda posizione, seguito dal Luna Park di Pavia. Quest’anno, però, il parco sardo ha saputo distinguersi ulteriormente, conquistando il podio e superando la concorrenza di ben 15 parchi in gara.

Classifica dei migliori Luna Park itineranti d’Italia 2024

Sul podio di quest'anno, dietro al Wonderland, si sono classificati il Luna Park di Legnano e il Summer Park di Desenzano, rispettivamente al secondo e terzo posto. La competizione si è conclusa con il quarto posto del Luna Park Lucchese.

Per partecipare al concorso, i Luna Park dovevano soddisfare alcuni requisiti chiave: offrire almeno 25 attrazioni per adulti e bambini e garantire l’organizzazione di eventi all’interno del parco. Il Wonderland è riuscito a primeggiare anche grazie al supporto della sua comunità di visitatori, che ha giocato un ruolo determinante nel decretare la vittoria.

Un anno di grande partecipazione

“Il concorso di quest'anno è stato un vero successo, con partecipazione e supporto straordinari da parte del pubblico. Il podio ha subito grandi cambiamenti rispetto agli anni passati, probabilmente influenzati anche dalle strategie di marketing e promozione dei lunapark in gara,” ha commentato il gruppo Alpha Luna Park, sottolineando come ogni partecipante abbia saputo portare unicità e divertimento nel panorama dei parchi italiani, rendendo la competizione avvincente e stimolante.

Le parole della direttrice del Wonderland-Sardegna

“Sono molto felice di questa vittoria” ha dichiarato Rossella Duville, direttrice del gruppo Wonderland- Sardegna. “Il nostro Luna Park, pur non essendo tra i più imponenti d’Italia, è riuscito comunque ad affermarsi a livello nazionale. Sono stati i nostri clienti ad aver determinato la vittoria, quindi è doveroso ringraziare tutte le persone che in questi giorni ci hanno supportato, senza dimenticare tutti gli operatori che collaborano a questo bel progetto. Questa vittoria è la dimostrazione che la cooperazione tra professionisti in questo settore può portare a ottimi risultati".

Attualmente, il Wonderland si trova a Iglesias, dove resterà fino al 10 novembre. Successivamente, come da tradizione, si trasferirà a Cagliari, in via San Simone presso il Centro Commerciale “I Fenicotteri”, per accogliere grandi e piccoli visitatori con un’offerta di attrazioni sempre più coinvolgente. A partire da aprile 2025, il parco farà ritorno a Olbia per continuare il suo tour e offrire un’esperienza di divertimento unico ai suoi visitatori.

Il Wonderland della Sardegna, con questa vittoria, non solo rappresenta un punto di riferimento per gli amanti dei Luna Park itineranti, ma si conferma un luogo dove l’intrattenimento e la magia si uniscono, rendendo ogni visita un momento speciale.