Il presepe tradizionale all'interno dell'Orto Botanico dell'Università di Cagliari si rinnova, accogliendo al suo interno una varietà di piante provenienti da diverse parti del mondo. Tra alberi imponenti, arbusti ed erbe provenienti da Africa, America, Asia e Australia, si trovano anche rappresentanti della flora mediterranea che convivono armoniosamente in questo spazio verde.

Le statue in terracotta della tradizione asseminese sono state collocate all'ombra del cipresso di palude, un maestoso albero presente sin dalla fondazione dell'Orto Botanico. Questo albero, originario del Nord America e solito crescere in zone paludose con radici immerse nel fango, offre un rifugio suggestivo per la rappresentazione della natività e dei suoi personaggi.

Il presepe, curato dai giardinieri e dal personale tecnico del Centro Hortus Botanicus Karalitanus dell'Università di Cagliari, rimarrà visitabile fino al 12 gennaio 2025, nei giorni di apertura dell'Orto Botanico (dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 16, con chiusura il lunedì).