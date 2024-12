C’è aria di Natale in ogni dove e Cagliari si accende di luci e atmosfere in attesa delle festività di fine anno che tutti aspettano. Nel frattempo il Palazzo dei Congressi della Fiera diventa il luogo ideale per ospitare due grandi eventi della musica italiana: il primo è andato in scena con la prestigiosa presenza dei Matia Bazar, che ha letteralmente travolto e incantato il pubblico presente, il secondo (con ingresso gratuito), sarà allietato dalla presenza di Orietta Berti che porterà le sue canzoni per rievocare le melodie che hanno fatto da cornice anche ai tempi di Amedeo Nazzari, domenica 15 dicembre alle ore 17.00. L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Centro Servizi per le Imprese presieduto da Vito Tizzano e sostenuto dalla Regione Sardegna, è parte degli eventi clou di Fiera Natale che si svolgono all’interno del contenitore fieristico dedicato alle esposizioni natalizie.

Gli organizzatori di Isolarte, capofila del Premio Nazzari, con i Matia Bazar hanno offerto un tributo importante alla musica italiana, considerato che la band genovese è prossima ai festeggiamenti dei primi 50 anni dalla fondazione con 12 presenze al Festival di Sanremo e due vittorie conquistate nel 1978 con “E dirsi ciao” e nel 2002 con “Messaggio d’amore”. Il 2025 la band che nel tempo ha registrato diversi cambi di formazione, tocca la soglia del mezzo secolo assemblando successi che vanno da “Vacanze romane” a “Solo tu”, da “Ti penso” a “C’e tutto un mondo intorno” e “Stasera che sera” solo per citarne alcune delle tante disseminate in oltre 25 produzioni discografiche.

La Fiera di Cagliari ha segnato il ritorno dopo tanti anni del sodalizio che trova nell’interpretazione sublime di Luna Dragonieri il nuovo impulso ad un repertorio che negli anni ha incantato grazie alle voci di Antonella Ruggiero, Laura Valente, Silvia Mezzanotte e Roberta Faccani. Virtuosismo, sensibilità, dinamiche vorticose ed un timbro vocale celestiale oltre ad una splendida presenza scenica che emana carisma, magnetismo e infinita bellezza, la giovane artista barese gioca con la voce con una facilità disarmante mettendo la sua superlativa tecnica al servizio di una musicalità avvolgente, dolce e carica di vitalità.

Il sostegno di autentici virtuosi quali Fabio Perversi (tastierista della band da oltre 25 anni), Piercarlo (Lallo) Tanzi alla batteria e voce, Silvio Melloni al basso, tastiere e voce e Gino Zandonà alla chitarra e voce ha fatto il resto regalando un concerto superlativo premiato alla fine da standing ovation e interminabili minuti di applausi dalla platea. Tra il pubblico anche la diva isolana, vincitrice di The Voice Senior, Diana Puddu, ormai icona degli appassionati isolani.

Domenica 15 dicembre alle 17.00 sempre al Palazzo dei Congressi della Fiera sarà la volta di Orietta Berti, una delle voci più rappresentative della musica italiana dagli anni ’60 ad oggi, capace di rinnovarsi e di continuare a proporre melodie nuove che le hanno consentito di ampliare ulteriormente la sua fascia di pubblico che ormai annovera anche i giovanissimi grazie alle recenti collaborazioni con Fedez, Achille Lauro e Fabio Rovazzi.