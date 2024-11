Importante recupero del Corpo Forestale nell'area di Serpeddì, nell’agro di Sinnai, di un esemplare di avvoltoio grifone. Grazie alla segnalazione di un allevatore che ha notato l'animale in difficoltà e ha contattato il personale della stazione di Sinnai, l’esemplare è stato preso in custodia e trasferito presso il Centro Recupero Fauna Selvatica gestito dall’Agenzia Forestas per le prime cure e il recupero.

Da una prima diagnosi, l'animale è fuori pericolo e presenta una frattura all'ala, risolvibile chirurgicamente grazie al tempestivo intervento reso possibile dalla collaborazione dell'allevatore, che ha prestato il primo soccorso e informato il Corpo Forestale, il quale è intervenuto immediatamente. È escluso comunque che la frattura sia dovuta ad arma da fuoco. Dopo l’intervento e la degenza, il volatile sarà rimesso in libertà.

L'esemplare è uno degli avvoltoi liberati recentemente a Villasalto nell'ambito del progetto Life Size Vultures, che ha come obiettivo il ripopolamento della popolazione di avvoltoio grifone anche nel sud della Sardegna, dove era presente fino agli anni ’50.

“Il recupero è particolarmente importante per la collaborazione costante e continua del mondo degli allevatori, che sta dimostrando grande sensibilità e collaborazione. In questo caso, è stato determinante allertare il Corpo Forestale, consentendo il pronto recupero. Inoltre, la collaborazione degli allevatori si estende alla fornitura degli alimenti per i grifoni costituiti da carcasse che, dopo il controllo veterinario, sono destinate ai carnai dove i grifoni si cibano” si legge nella nota del Corpo Forestale.